O QG da campanha do governador Daniel Vilela (MDB) viu, na nova rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, sinais da construção de um cenário que a coordenação trata como o mais provável, no qual o senador Wilder Morais (PL) ocupará a segunda posição na corrida pelo Palácio das Esmeraldas a partir da força do bolsonarismo, ultrapassando o ex-governador Marconi Perillo (PSDB).\nO novo levantamento mostra tanto o crescimento de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa em Goiás quanto um aumento na percepção de que o próximo governador deve ter alinhamento com o senador. Além disso, Wilder ainda é desconhecido de 56% do eleitorado, o que indica um maior potencial de crescimento em relação a Marconi, que só não é conhecido por 13% e viu sua rejeição chegar a 49%.\nCaso os movimentos se consolidem, o grupo governista se verá numa situação semelhante à das eleições de 2024, com a busca da manutenção do debate em Goiás, a partir da associação de Daniel a seu antecessor Ronaldo Caiado (PSD) para frear o avanço do bolsonarismo. “Vamos mostrar as diferenças entre um caminho que é seguro e o caminho que é duvidoso”, resume um membro da campanha.