O QG do governador Daniel Vilela (MDB) aposta em um tom municipalista para dar capilaridade e volume à campanha de reeleição. A ideia é que os prefeitos da base governista conduzam a busca por votos no interior, com o discurso de que a manutenção da parceria com a gestão estadual é fundamental para os municípios.\nDaniel esteve nas últimas duas semanas, em sequência de reuniões políticas na sede do União Brasil, com mais de uma centena de gestores. A ação, que também visa fortalecer a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB) na corrida pelo Senado, será finalizada na próxima semana.\nA expectativa é que 227 dos 246 chefes dos executivos municipais estejam engajados no projeto de reeleição do emedebista. No palanque, governistas já dão o tom que será utilizado, comparando o atual momento com o vivido em gestões anteriores.