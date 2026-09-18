O QG da campanha do senador Wilder Morais (PL) ao governo estadual já trata como remota a possibilidade de uma agenda do presidenciável de seu partido, Flávio Bolsonaro (PL), em Goiás no primeiro turno. A avaliação interna é de que o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro priorizará outros estados nesta reta final, com foco especial nas regiões Sudeste e Nordeste.\nConforme mostrado aqui recentemente, Wilder tentou aproveitar as gravações que realizou com Flávio, em Brasília, para acertar um ato de campanha conjunto. Até o momento, não houve nenhuma sinalização nesse sentido.\nEm 2024, a presença de Bolsonaro em Goiânia ajudou a impulsionar uma onda que levou o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL) a terminar a primeira etapa das eleições à frente do atual prefeito Sandro Mabel (UB). Passados dois anos, integrantes do projeto de Wilder apostam na propaganda eleitoral e no impulsionamento nas redes sociais para preencher a lacuna. Flávio é uma presença cada vez mais constante no material produzido pela equipe de marketing do bolsonarista.