Governador e candidato a reeleição Daniel Vilelalidera pesquisa Quaest/TV Anhanguera entre bolsonaristas (Weimer Carvalho/O Popular)\nA nova rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera mostra que, às vésperas do primeiro turno, o governador Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição, lidera com folga entre os eleitores de todos os espectros ideológicos, incluindo os apoiadores de Jair Bolsonaro e de seu filho Flávio, que é candidato à presidência pelo PL. De acordo com o levantamento, o emedebista alcança seu melhor desempenho, de 50% das intenções de voto, entre os bolsonaristas.\nO senador Wilder Morais (PL), nome apoiado por Flávio na corrida pelo Palácio das Esmeraldas, aparece com 24%. O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) alcança 13% e o petista Luis Cesar Bueno foi mencionado por 1%. Outros 7% se disseram indecisos e 5% apontaram a intenção de votar em branco ou nulo. Nesse subgrupo, a margem de erro é de 5 pontos percentuais.