O conjunto de números da nova pesquisa Quaest/TV Anhanguera indica que a evolução da campanha, com a intensificação de atos nas ruas e a propaganda eleitoral, ampliou o favoritismo do governador Daniel Vilela (MDB), que busca a reeleição.\nAlém de ser o único a extrapolar a margem de erro de três pontos porcentuais na estimulada, saindo de 37% em 27 de agosto para 42%, o emedebista conta com uma sequência de números favoráveis. Entre eles, merece destaque o potencial de voto, que foi o único a crescer, de 52% para 57%. O saldo de cinco pontos coincide com a queda no índice daqueles que não o conhecem, de 25% para 20%. Aliados à aprovação de seu governo, que saiu de 64% para 68%, e ao porcentual daqueles que dizem que o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) merece eleger um sucessor (74%), esses números indicam um reforço no viés de continuidade da disputa em Goiás.