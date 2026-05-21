A possibilidade de apresentação de um requerimento para a instalação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) dos Combustíveis causou rebuliço nos bastidores da Câmara de Goiânia desde a noite de terça-feira (19). Vereadores apontam que o documento, atribuído a Ronilson Reis (SD), chegou a ter assinaturas. Em seguida, veio uma forte mobilização contrária, incluindo, segundo aliados, a do presidente da Casa, Romário Policarpo (Cidadania), inviabilizando a articulação.\nNos bastidores, opositores internos de Ronilson apontam que a comissão teria como objetivo pressionar as empresas do setor de postos de combustíveis em um período pré-eleitoral. O parlamentar nega a autoria, apesar de a coluna ter tido acesso a um registro, no Sistema Unificado de Administração Pública (Suap) da Câmara, de “rascunho” de requerimento em seu nome para a instauração de CEI “destinada a investigar possíveis irregularidades, (práticas abusivas de preço no mercado varejista de combustíveis no Município de Goiânia”. “Não estou sabendo de nenhuma CEI do Combustível”, rebateu.