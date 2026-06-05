Integrantes do PT estadual apontam que os sinais dados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e membros da cúpula nacional do partido reforçam a tese de aumento da pressão por candidatura majoritária competitiva em Goiás. Os indicativos dados por Brasília são de convicção de que a disputa pelo Palácio do Planalto será resolvida por margem muito apertada de votos e a construção do palanque mais forte possível é fundamental mesmo em estados com uma fatia pequena do eleitorado.\n“Pode ser que seja ainda mais adiante, mas o presidente vai intervir”, avalia um petista, citando que deve haver conversas com a deputada federal Adriana Accorsi e a vereadora Aava Santiago, presidentes do PT e o PSB em Goiás, respectivamente.\nLula, aliás, teria dado sinais disso durante sua agenda em Catalão, na terça-feira (2). Em conversas nos bastidores, ele comentou que o pleito em Goiás passa pelas duas, que trabalham para conquistar cadeiras na Câmara dos Deputados. Os gestos do chefe do Executivo teriam sido o motivo pelo qual Adriana decidiu zerar as discussões sobre as eleições.