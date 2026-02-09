O projeto que prevê a reformulação do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas) está na lista dos primeiros projetos que Sandro Mabel (UB) pretende enviar à Câmara de Goiânia em 2026.\nA informação é confirmada pelo próprio prefeito, segundo o qual a proposta está praticamente fechada. De acordo com Mabel, as alterações não seguirão modelo adotado no Ipasgo Saúde apenas no que diz respeito à cobrança de dependentes, como ele adiantou no fim do ano passado.\nO texto também estabelecerá uma tabela de mensalidades baseadas na faixa etária. “Os mais jovens vão pagar menos e os mais velhos vão pagar mais. Não tem outro jeito. Se não for assim, o Imas não tem a menor condição de sobreviver”, defende.\nConforme mostrado aqui recentemente, a expectativa no Paço Municipal é justamente convencer os servidores de que a reforma que será apreciada pelos vereadores é uma última tentativa de “salvar” o instituto.