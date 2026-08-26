O vereador Lucas Kitão (Mobiliza) finalizou o relatório do projeto de lei complementar que institui o programa Morar no Centro com a rejeição de 11 das 12 emendas apresentadas durante a segunda votação no plenário da Câmara de Goiânia. A única modificação acatada foi aquela que concede e amplia incentivos fiscais para a ocupação da região pioneira da capital, de autoria conjunta do presidente da Casa, Romário Policarpo (Cidadania), e do primeiro vice-presidente, Anselmo Pereira (MDB).\nEntre as alterações estão a redução da alíquota do ISS sobre serviços de engenharia para 2% e a isenção do ITBI na compra de terrenos, ambas voltadas para novos empreendimentos. Também há a previsão de isentar, por 10 anos, o IPTU de prédios com uso misto (comercial e residencial). No caso de restauração completa ou retrofit de imóveis, o mesmo tributo poderá ser zerado por cinco anos.