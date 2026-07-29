O governador Daniel Vilela (MDB) acertou com o ex-prefeito de Anápolis Roberto Naves o apoio do Republicanos à sua reeleição. A composição consolidou a expectativa de fechar um arco de alianças da base governista com 12 partidos. Agir, Avante, Democrata, Mobiliza, PSD e Podemos também apoiarão Daniel, além das federações PRD-SD e UB-PP.\nRoberto explica a deliberação da tarde desta terça-feira (28): “É um projeto que é a continuidade do governo de Ronaldo Caiado. Diante disso, escutando as lideranças do partido, os deputados e os nomes das nossas chapas, tomamos essa decisão.”\nO dirigente estadual da sigla também diz que não abriu conversas com integrantes da oposição, como o ex-governador Marconi Perillo (PSDB). “Houve uma conversa nacional do presidente Marcos Pereira com o Aécio (Neves, presidente nacional do PSDB), só que seria incoerente com todas as posições que eu tive nos últimos tempos. Participei do governo do Caiado e o Daniel é realmente o melhor caminho para dar continuidade a tudo isso. Eu não sou um cara de surpresinha e nem de traição”.