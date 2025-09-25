Um projeto de requalificação da Marginal Botafogo, via que virou símbolo do estrago das fortes chuvas em Goiânia, foi contemplado na última leva de obras do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC), na modalidade Prevenção a Desastres Naturais - Drenagem Urbana. O anúncio do governo federal, que passou despercebido, foi feito há uma semana.\nA proposta de R$ 267 milhões apresentada pela Prefeitura prevê, entre outros pontos, recuperação e ampliação do canal; implantação de quatro dispositivos de amortecimento de cheias; reconstrução de contenções laterais e superfície do fundo do canal; e implementação de “soluções baseadas na natureza para controle de erosão e melhoria da qualidade da água”.\nO prefeito Sandro Mabel afirma que as intervenções para evitar o colapso da via deverão custar cerca de R$ 400 milhões. Ele adianta que o restante dos recursos pode ser obtido a partir de financiamento junto à Caixa Econômica Federal (CEF). A intenção é iniciar as obras quando chegar o próximo período de seca, em 2026. “Agora o que temos de fazer é fazer isso (a Marginal) funcionar. Não deixar desmoronar a margem ou comprometer o asfalto. Está muito perto de comprometer”, diz.