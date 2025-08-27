O governador Ronaldo Caiado (UB) aproveitou a reunião com deputados estaduais de sua base na Assembleia Legislativa para dar uma série de recados enfáticos sobre as eleições do ano que vem. Ao comentar sobre seu projeto presidencial, fez um discurso empolgado e sugeriu que será candidato de qualquer maneira. “Sou candidato a presidente, não interessa quem mais vai ser. Não tenho limite nesse jogo, não vou amarelar, sou candidato. Estou no jogo, vou para o debate”, afirmou.\nEm seguida, falou do interesse de fazer do vice-governador Daniel Vilela (MDB) seu sucessor e pediu apoio aberto à primeira-dama Gracinha Caiado (UB), que é pré-candidata a senadora. “Peço a vocês que elejam Daniel para o governo e Gracinha ao Senado. Temos de manter a política da boa gestão, da educação número um, do social que transforma”.