O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), alinhou com seus colegas de mesa diretora uma posição contrária à eleição antecipada para o comando da Casa no biênio 2027-2028. O vereador começou a avisar colegas que não há possibilidade de realizar o pleito antes de 1º de outubro de 2026, quando se iniciará o período definido pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado.\nA posição vem em contexto no qual as articulações de olho na sua sucessão ganham espaço nos bastidores. Um dos interessados na presidência, Ronilson Reis (SD) começou a trabalhar para se eleger no primeiro semestre do próximo ano, mesmo considerando a possibilidade de a Câmara ser obrigada pela Justiça a refazer a votação dentro do prazo estabelecido pelo STF.\nA coluna apurou que, apesar de não ter definido quem apoiará, o chefe do Legislativo chegou a ficar propenso a topar uma antecipação. Além da questão legal, a mudança de postura estaria relacionada com o alerta de aliados a respeito dos riscos de enfraquecimento em um cenário com outro presidente eleito antes do término de seu mandato.