Presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, se filia ao Cidadania (Fábio Lima/O Popular)\nO presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, filiou-se ao Cidadania na noite de sábado (4), na reta final do período de filiações partidárias, para ser candidato a deputado estadual. Como a legenda é federada com o PSDB, o movimento passa pelo apoio do vereador ao ex-governador Marconi Perillo, que tentará retornar ao Palácio das Esmeraldas nas eleições deste ano.\nNos bastidores, a decisão é atribuída à falta de espaço nas chapas da base governista. Aliados relatam que Policarpo recebeu alguns convites para se filiar, mas encontrou reações de outros pré-candidatos, incluindo deputados estaduais com projeto de reeleição.\nO presidente da Câmara chegou a conversar com o governador Daniel Vilela (MDB) na sexta-feira, em busca de espaço. Segundo aliados, entre as poucas opções que sobraram, as melhores condições foram oferecidas pelo PSDB de Marconi Perillo.