Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab no ato de filiação do governador ao PSD, em Jaraguá (Diomício Gomes / O Popular)\nO presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, definiu o cronograma que deve culminar, ainda nesta semana, com o anúncio oficial do governador Ronaldo Caiado como o presidenciável do partido. A decisão será comunicada até sexta-feira (27), com possibildiade de antecipação.\nO primeiro passo será uma conversa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também é pré-candidato ao Planalto pela legenda. O encontro está previsto para esta quarta-feira (25). Na sequência, Kassab deve reunir o conselho político, formado justamente para definir o nome que disputará a sucessão presidencial pelo PSD.\nO rito foi apresentado por Kassab a Caiado na manhã desta terça-feira (24). Convocado pelo dirigente partidário, o goiano embarcou em um voo de carreira para São Paulo no início do dia.