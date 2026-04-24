O governador Daniel Vilela irá ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tratar com ministros sobre a distribuição dos royalties do petróleo. A mobilização antecede o julgamento, marcado para 6 de maio, das ações que questionam a partilha dos recursos.\nEm março de 2013, uma medida cautelar concedida pela ministra Cármen Lúcia resultou na concentração de 95% dos valores com Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Foi diante desse cenário que 19 estados não produtores apontaram perdas bilionárias e passaram a contestar a manutenção do modelo.\nGoiás está entre os entes mais impactados, com acumulado de aproximadamente R$ 6,09 bilhões entre 2013 e 2025 e projeção adicional de cerca de R$ 913 milhões em 2026, segundo a Secretaria da Economia.\n“O julgamento representa um momento decisivo para o pacto federativo brasileiro, já que pode redefinir a distribuição de receitas oriundas de um bem da União, de uma riqueza que é nacional e que pertence a todos os brasileiros, com impacto direto na redução das desigualdades regionais”, afirma o procurador-geral do Estado, Rafael Arruda, que acompanhará Daniel nas audiências.