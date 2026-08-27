A Secretaria Estadual de Cultura (Secult) estuda uma nova proposta para o modelo de captação de recursos do Programa Goyazes, principal mecanismo estadual de incentivo à cultura. Após autorização do governador Daniel Vilela (MDB), a iniciativa começou a ser discutida pela titular da pasta, Yara Nunes, com produtores culturais e prevê uma articulação prévia com empresas contribuintes do ICMS, identificando os valores que poderão ser destinados aos projetos e às áreas culturais de interesse de cada incentivador.\nAtualmente, os projetos são inicialmente avaliados e aprovados e, posteriormente, os proponentes precisam buscar empresas interessadas em patrociná-los. O novo modelo prevê um chamamento para que empresas interessadas em apoiar projetos se cadastrem.\nEm seguida, com o valor total de recursos definido, os projetos culturais são aprovados e apresentados às empresas, que poderão fazer a seleção final e o repasse dos valores diretamente aos proponentes.