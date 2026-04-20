Apesar de ter iniciado ações no interior do estado visando a corrida pelo Palácio das Esmeraldas, o senador Wilder Morais (PL) dá sinais a aliados que não pretende colocar em prática uma agenda mais intensa de pré-campanha. Uma das premissas para a postura do oposicionista é o comportamento do eleitor bolsonarista na sua eleição para o Senado, em 2022. Naquele ano, a decisão dos votos dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro veio na reta final do primeiro turno.\nA leitura não é, no entanto, consensual. Correligionários defendem que ele já deveria estar se movimentando, em uma queixa que existia antes mesmo da confirmação de sua pré-candidatura ao governo. “Uma eleição para o governo é diferente da campanha para o Senado, na qual o eleitor decide de última hora. O governo está trabalhando e, se não tiver um trabalho bem feito agora, ele pode se tornar inviável”, avalia um aliado.