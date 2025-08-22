A semana que marcou a formalização da federação do União Brasil com o PP termina com boas e más notícias para Ronaldo Caiado (UB). De um lado, o governador viu no evento que selou a união partidária os primeiros gestos públicos de apoio por parte do presidente de seu partido, Antonio Rueda, em meses.\nO dirigente partidário não tinha ido a Salvador, em abril, no lançamento da pré-candidatura presidencial, com a justificativa de que havia divergências internas, e manteve o tom em outras ocasiões que se seguiram. Essa lógica mudou na terça-feira (19), quando ele acenou para Caiado em discursos. Seus acenos foram mais explícitos na convenção do UB, realizada horas antes do evento conjunto com pepistas. O dirigente tratou o goiano como “nosso candidato à presidência”. “Que Deus ilumine essa opção, que essa vai ser a mais difícil, meu irmão. E eu tenho certeza que você vai ser exitoso”, pontuou Rueda, em outro momento.