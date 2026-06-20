A Assembleia Legislativa passou a realizar, neste mês de junho, as três sessões ordinárias semanais no formato híbrido. O modelo permite que os deputados estaduais participem dos trabalhos da Casa ao mesmo tempo em que visitam suas bases eleitorais, em um contexto de pré-campanha.\nA nova rotina é respaldada por alteração do regimento interno que passou a vigorar em meados de abril, afrouxando a regra que autorizava a participação remota dos parlamentares apenas às quintas-feiras. A regra fixou o modelo presencial apenas às terças-feiras, mas abriu a possibilidade de flexibilização mediante convocação do presidente, Bruno Peixoto (UB).\nÉ isso que tem acontecido a partir de requerimentos apresentados e aprovados em plenário. Na última terça (16), o modelo foi adotado após pedido protocolado pelo líder do Governo, Talles Barreto (UB). Issy Quinan (MDB) é o autor da solicitação que respaldará a adoção do formato na próxima semana.