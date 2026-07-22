O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) julgou irregulares contas de sete ex-presidentes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) nos últimos oito anos. Os nomes estão em lista a ser encaminhada no próximo mês à Justiça Eleitoral, responsável por filtrar os agentes considerados inelegíveis, conforme as regras da Lei da Ficha Limpa.\nSegundo o tribunal, a relação está atualizada, mas pode ter acréscimos até agosto. Os ex-gestores comandaram a companhia nos mandatos dos ex-prefeitos Pedro Wilson, Paulo Garcia, Iris Rezende e Rogério Cruz. Desde 2001, a empresa teve 14 presidentes, ou seja, metade não teve contas aceitas pelo tribunal.\nAparecem na lista Alex Gama, Alisson Borges, Aristóteles de Paula, Luciano de Castro, Ormando Pires, Paulo Cesar Fornazier e Paulo de Tarso Batista. Além deles, a relação de contas irregulares traz um ex-diretor financeiro e um ex-chefe da Divisão de Almoxarifado da companhia.