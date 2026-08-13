As primeiras peças da campanha presidencial de Ronaldo Caiado (PSD) nas redes sociais e na TV serão baseadas no slogan “muito para mostrar e nada para esconder”. A frase, que já foi usada pelo goiano em entrevistas, acena tanto para os feitos de seus dois mandatos como governador quanto para a ideia de que ele sempre se manteve distante dos escândalos.\nEssa segunda ideia sugere um comparativo que tenta atingir diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que polarizam a corrida pelo Palácio do Planalto. De acordo com um integrante do QG caiadista, ela também abrirá espaço para outro conceito igualmente importante: o de que Caiado é um candidato com experiência comprovada e representa um caminho novo para o Brasil.\n“Todas as qualis (pesquisas qualitativas) mostram que a população está cansada dessa polarização, dessa briga de torcida. É uma briga inútil”, argumenta.