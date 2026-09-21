O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a exploração do amianto crisotila em Minaçu deve ser encerrada em um prazo de cinco anos. O prazo começará a valer após a publicação do veredicto da Corte, que encerrou na noite de sexta-feira (18) o julgamento virtual da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) movida pela Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho.\nA tese vencedora, proposta pelo ministro Gilmar Mendes, foi acompanhada por André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Cármen Lúcia e Edson Fachin, que preside o STF, acompanharam o voto da ex-ministra Rosa Weber pela paralisação imediata da atividade econômica. A posição do relator Alexandre de Moraes era por uma modulação de dois anos e foi seguida apenas por Cristiano Zanin.\nA análise da ADI, que questionou uma lei goiana de 2019, proposta pelo então governador Ronaldo Caiado (PSD), foi iniciada em junho de 2023. Desde então, foi paralisada por pedidos de vista em cinco ocasiões diferentes.