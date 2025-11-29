O ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), confirmou decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e reconheceu a validade da prorrogação, por 365 dias, do monitoramento por áudio e vídeo implementado no presídio de segurança máxima de Planaltina de Goiás.\nA medida inclui a gravação das conversas não só de visitantes, mas também de advogados com clientes, motivando a Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO) a mover tanto o mandado de segurança que foi rejeitado pelo TJGO quanto o recurso levado ao STJ.\nPaciornik acolheu argumentos da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e considerou que a medida é necessária, proporcional e adequada para impedir práticas criminosas dentro e fora da unidade. A OAB-GO sustenta, por sua vez, que a prática ofende a Constituição Federal ao violar garantias da advocacia e direitos fundamentais como a presunção de inocência, à ampla defesa, ao silêncio e o de não se autoincriminar.