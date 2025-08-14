Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Talles Barreto (UB) afirma à coluna que está abandonando a ideia de buscar uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Segundo ele, o encaminhamento pela tentativa de reeleição vem diante da combinação da proximidade das eleições do ano que vem e a continuidade das resistências por parte dos conselheiros que resistem a se aposentar.\n“Quero conversar com o dr. Ronaldo (Caiado, governador, do UB) e o Daniel (Vilela, vice-governador, do MDB). Caso eles entendam que eu possa conseguir construir novamente esse processo, eu vou para mais um mandato, para o quinto mandato”, aponta.\nTalles também sinaliza a intenção de disputar a presidência da Alego. “Uma coisa que a Assembleia vai trabalhar é para o (próximo) presidente não ficar quatro anos. Serão dois mandatos de dois anos e, evidentemente, num desses dois eu vou trabalhar para vencer”, adianta.