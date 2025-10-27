A possível prorrogação da taxa do agro em Goiás virou pauta da pré-campanha ao governo com declarações de oposicionistas contrários à cobrança. Ao propor a lei, em 2022, o governador Ronaldo Caiado (UB) estabeleceu prazo até o fim de seu mandato, em 31 de dezembro de 2026. Diante da arrecadação de quase R$ 3 bilhões até aqui e possibilidade de novo projeto de lei, adversários já se antecipam em compromissos de não recriar a taxa.\nO ex-governador Marconi Perillo (PSDB) disse à rádio Difusora na quinta-feira que não tem dúvidas de que o grupo governista pretende recriar a contribuição e que “não vai tomar dinheiro do bolso do produtor, que anda em dificuldade enorme”. Presidente do PL de Rio Verde (cidade forte do agro), o ex-deputado Lissauer Vieira propôs movimento até mesmo para revogar a taxa antes do prazo da lei, diante da liminar do Supremo que libera apenas obras já iniciadas. “Há recursos suficientes para elas e ainda sobra muito. Então já não há necessidade de manter a cobrança”, diz.