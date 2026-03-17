O acordo que os governos de Goiás e dos Estados Unidos assinarão, nesta quarta-feira (18), em São Paulo, permitirá aportes de recursos dos estadunidenses para financiamento de pesquisas e, sobretudo, transferência de tecnologia.\nDe acordo com o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima (UB), um dos primeiros desdobramentos práticos deve ser o aprofundamento na parceria com a universidade Virginia Tech para que um novo método de separação de terras raras em larga escala seja testado em território goiano.\nAtualmente, este tipo de tecnologia é monopólio da China. “Esse é um dos grandes desafios. Se você não conseguir separar, não adianta: tem de mandar para a China te devolver os elementos separados”, explica Adriano.\nA parceria será oficializada no Consulado-Geral dos EUA, antes da abertura de um fórum organizado pela Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil) sobre o tema, com as participações do governador Ronaldo Caiado (PSD) e do secretário assistente de Estado para Assuntos Econômicos, Energéticos e Empresariais do governo de Donald Trump, Caleb Orr.