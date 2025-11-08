A tese de candidatura própria ao Palácio das Esmeraldas tem perdido força entre lideranças do PL. Em um cenário no qual o senador Wilder Morais, presidente do partido e nome lembrado como pré-candidato a governador, tem se movimentado pouco politicamente, aliados do governador Ronaldo Caiado (UB) relatam crescimento nos gestos em busca de aliança para participação na chapa que será encabeçada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB). O principal interessado na composição seria o deputado federal Gustavo Gayer, que pretende ser candidato a senador.\nComo se sabe, o presidente Jair Bolsonaro trata a conquista de cadeiras no Senado como prioridade, e pesquisas recentes sugerem que Gayer pode enfrentar dificuldades para ver seu projeto deslanchar em uma disputa de duas vagas. O parlamentar tem bom desempenho no primeiro voto, mas não no segundo, o que é atribuído a seu perfil radical. “Quem vota nele, vota logo de cara. E muitos dos que não o escolhem no primeiro voto o rejeitam”, resume um aliado. Neste contexto, o apoio de Caiado e a estrutura da máquina do governo estadual são vistos como fatores que poderiam quebrar essa barreira, garantindo apoio de eleitores da primeira-dama Gracinha Caiado (UB).