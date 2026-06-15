O presidente do Tribunal de Justiça (TJGO), desembargador Leandro Crispim, enviou à Assembleia Legislativa um parecer técnico no qual solicita “providências institucionais” para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) seja emendada com o objetivo de preservar a “autonomia financeira constitucionalmente assegurada ao Poder Judiciário”.\nO documento traz um estudo detalhado da proposta encaminhada pelo governador Daniel Vilela (MDB) e defende a “definição objetiva dos limites de despesas primárias dos Poderes e órgãos autônomos”.\nA sugestão, baseada em despacho da diretoria Financeira do TJGO, é estabelecer que os tetos de gastos do Judiciário, da Alego, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos tribunais de contas nunca sejam inferiores ao montante necessário para arcar com despesas de pessoal e respectivos encargos.