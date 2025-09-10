O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) incluiu o julgamento de representação eleitoral por conduta vedada aos agentes públicos movida pela federação PSDB-Cidadania contra Gracinha Caiado (UB) na pauta de sua Sessão Plenária da próxima terça-feira (16).\nA ação, que tem como autor o ex-governador Marconi Perillo, aponta que a primeira-dama, que é pré-candidata a senadora, faz uso reiterado da máquina pública em benefício político e eleitoral. O principal argumento é o de que Gracinha, mesmo sem ocupar cargo, representou o governo estadual em atos como o anúncio de aumento de até 200% no repasse da merenda escolar ou a apresentação de projetos de lei do novo pacote social na Assembleia Legislativa.\n“Quer a demandada, com toda certeza, projetar seu nome e sua representatividade aos atos oficiais, a fim de potencializar a sua figura como pré-candidata ao Senado”, defende a ação, que pede aplicação de multa de R$ 106,4 mil e a proibição “de atos públicos oficiais voltados à promoção de suas pré-candidaturas ao processo eleitoral”.