Os movimentos nacionais mais recentes do bolsonarismo reforçaram entre lideranças governistas a desconfiança a respeito dos gestos que integrantes do PL goiano fazem na direção de priorizar candidatura ao Senado, fechando uma aliança com o União Brasil do governador Ronaldo Caiado e o MDB de seu vice, Daniel Vilela (MDB).\nOs sinais de alerta vieram do imbróglio que inviabilizou o apoio de aliados de Jair Bolsonaro a Ciro Gomes (PSDB), no Ceará, e o anúncio do senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato a presidente da República.\nNos dois casos, dizem governistas, ficou evidente mais uma vez a imprevisibilidade do grupo, que acenou aproximação nas eleições municipais e acabou lançando candidaturas próprias nos principais colégios eleitorais do estado. “Todo mundo tem essa insegurança ao tratar com o PL”, resume um governista.