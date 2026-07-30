Seis dos 24 vereadores que se diziam pré-candidatos nas eleições deste ano já desistiram de seus projetos. A debandada começou em abril. A baixa oficializada mais recentemente foi de Juarez Lopes (PDT), que abriu mão da pré-candidatura a deputado estadual para apoiar o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania), interessado no mesmo cargo. Segundo Juarez, o principal problema foi a desestruturação da chapa de sua sigla, que perdeu o deputado estadual George Morais e a deputada federal Flávia Morais para o MDB em abril.\nO mesmo caminho foi seguido por Markim Goyá (PRD) e Dr. Gustavo (Agir), que buscavam viabilizar vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, respectivamente. Ouvidos pela coluna, eles apresentam justificativas semelhantes: falta de estrutura.