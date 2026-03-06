O senador Vanderlan Cardoso (PSD) pretende reunir as principais lideranças de seu grupo político nesta sexta-feira (6) para oficializar que aceita o acordo para ser candidato à reeleição pela base governista. A proposta feita pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e seu vice, Daniel Vilela (MDB), é para que ele dispute o Senado ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado (UB) e do deputado federal Zacharias Calil (MDB).\nEm entrevista à coluna, ele aponta que é o “caminho natural estar na chapa do Daniel”. “Todos os prefeitos que me apoiam, e a maioria esmagadora me apoia, são da base. O governador Ronaldo Caiado veio para o partido. Ele deu um voto de confiança para o partido e isso também deu um voto de confiança para nós. E eu não quero sair do PSD”, argumenta.\nO pessedista trata a filiação de Caiado ao partido, que deve ser oficializada em breve, como “fundamental”. Ele também sinaliza que está disposto a deixar a presidência do diretório estadual. “Isso aí é natural. Eu não tenho pretensão de ficar colocando em questão qualquer acordo. Eu ficar na presidência, isso não faz parte do meu pensamento e, em hipótese alguma, eu vou exigir isso”, afirma.