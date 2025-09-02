Aliado do prefeito Sandro Mabel (UB), o vereador Sargento Novandir (MDB) protocolou mais um mandado de segurança na Justiça, com pedido de liminar, para que a Câmara de Goiânia suspenda os procedimentos relacionados com a instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn. A ação aponta que o processo de formação de blocos para indicação de membros da CEI afrontou os princípios constitucionais “da proporcionalidade partidária, da representatividade, da legalidade e da governabilidade”.\nA peça, assinada pelo advogado Matheus de Oliveira Costa, defende que o regimento interno da Câmara obriga a observância da “representação proporcional partidária”, mas os vereadores aprovaram, via requerimento, critério de desempate com base na soma de votos obtidos por cada integrante do respectivo partido ou bloco.