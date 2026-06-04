Com a percepção de que terão dificuldades para obter êxito nas chapas de seus respectivos partidos, ao menos três vereadores desistiram de disputar as eleições em outubro. A coluna apurou que o número de pré-candidatos já caiu de 24, conforme O POPULAR mostrou recentemente, para 21 dos 37 integrantes da Câmara de Goiânia, com tendência de novas quedas nas próximas semanas.\nDenício Trindade (UB) e Pedro Azulão Jr. (MDB) confirmam que não tentarão mais uma cadeira na Câmara dos Deputados, enquanto Heyler Leão (PP) abortou o projeto de se eleger deputado estadual. Heyler e Azulão apontam o nível de competitividade das legendas como causa para o recuo. O primeiro não conseguiu liberação para trocar de partido, e o segundo relata que o aval “demorou muito a sair”. “Comecei no embalo, mas depois vi muita dificuldade”, desabafa o emedebista.