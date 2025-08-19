Em busca de uma saída negociada com a Prefeitura de Goiânia, vereadores propuseram o sobrestamento da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn ao prefeito Sandro Mabel (UB). A coluna apurou que a ideia foi apresentada por integrantes dos 16 signatários do requerimento, que estiveram com Mabel no fim da manhã desta segunda-feira (18). Entre eles, estava o líder do Executivo na Câmara, Igor Franco (MDB).\nA intenção seria postergar o início das investigações por 60 dias, com a justificativa de estabelecer um prazo para que a concessionária apresente resultados. Apesar de parlamentares insistirem nas queixas sobre os serviços de coleta de resíduos sólidos na capital em contexto de início da cobrança da taxa do lixo, as queixas em relação ao Paço Municipal arrefeceram. “O atendimento dos secretários mudou completamente”, relata um integrante do grupo.