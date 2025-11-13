Apesar de ainda não ter data definida, a eleição da mesa diretora da Câmara de Goiânia tem ganhado novos contornos nas últimas semanas. Isso porque figuras como Henrique Alves (MDB) e Thialu Guiotti (Avante) se juntaram a Ronilson Reis (SD), que se movimenta desde o início do ano, e também passaram a procurar colegas em busca de apoio. Apesar de a maioria dos diálogos ainda serem individuais, os presidenciáveis precisam lidar com três grupos existentes na Câmara.\nUm deles é liderado pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD), e tem oito membros, incluindo os três candidatos. Outro, também com oito integrantes, tem à frente o líder do prefeito Sandro Mabel (UB), Wellinton Bessa (DC), que não demonstra abertamente seu interesse na disputa, mas é citado como um dos favoritos.\nO terceiro agrupamento se reúne em torno do ex-líder de Mabel, Igor Franco (MDB), e 14 remanescentes do chamado “grupo dos 16”. Ronilson é apontado como o que tem articulações mais avançadas justamente por ter o melhor trânsito com essa última ala.