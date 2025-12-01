Vereadores dão como certo que o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lucas Vergílio (MDB), vai, mais uma vez, propor mudanças para reduzir o porcentual de recursos que o prefeito Sandro Mabel (UB) poderá remanejar em 2026 sem a autorização da Câmara.\nA redação original previa remanejamento de 50%, e uma redução para no máximo 15%, incluída no primeiro relatório elaborado pelo emedebista, foi uma das motivações para retirar a versão original da proposta. Um substitutivo foi enviado com a previsão de 30%, mas integrantes do chamado grupo dos 14, do qual Lucas faz parte, estão incomodados com uma sequência de 13 exceções previstas.\nA nova redação da LDO exclui deste limite créditos adicionais para suprir deficiências em dotações para gastos com pessoal, educação, saúde, assistência social e previdência social, entre outros. Em um contexto de suspeita de subdimensionamento das receitas do ano que vem, também foram incluídas ressalvas para “excesso de arrecadação” e alterações nas emendas impositivas.