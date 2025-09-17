Uma semana após a indicação de Wellington Bessa (DC) como líder e depois de algumas sinalizações consideradas positivas, vereadores que haviam se distanciado de Sandro Mabel (UB) relatam sensações mistas de otimismo e desconfiança com o prefeito.\nDe um lado, parlamentares ouvidos pela coluna apontam que Mabel começou, de fato, a ouví-los individualmente, em busca de pacificação. Elogiam também mudanças no atendimento por parte dos secretários municipais, que agora cumprem a determinação de não deixá-los esperando.\nPor outro lado, a avaliação é de que os efeitos práticos deste novo momento ainda não vieram. “Mudou essa visão, mas por enquanto são apenas sinalizações”, diz um deles. Entre as queixas está a solução ágil de pequenas demandas nos bairros e o pagamento das emendas, sendo que este último tema tem sido uma das prioridades de Bessa.