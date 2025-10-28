Vice-presidente do PL em Goiás, o ex-deputado estadual Fred Rodrigues avalia que o processo de filiação de prefeitos de seu partido ao UB do governador Ronaldo Caiado e ao MDB do vice Daniel Vilela afasta os dois grupos de uma aliança em 2026.\n“Fica cada vez mais difícil falar em alinhamento futuro se um desalinhamento intencional e prejudicial ao PL está sendo forjado agora. Nossos eleitores nos cobram coerência e, ao verem isso, não acredito que eles desejem que façamos uma aliança com quem busca prejudicá-los”, afirma Fred, que foi o candidato oficial do bolsonarismo na disputa pela Prefeitura de Goiânia em 2024.\nO POPULAR mostrou ontem que o PL já perdeu 14 dos 26 prefeitos eleitos no ano passado e corre o risco de ter mais baixas. “A cooptação ou a tentativa é parte do jogo político, mas da velha política. É algo diferente do que o PL quer fazer. Não foi assim que (Jair) Bolsonaro conquistou o capital político dele”, responde, ao ser questionado pela coluna.