Apesar de não ter sido conclusiva, a reunião do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com Ronaldo Caiado (UB) explicitou a posição do deputado federal Gustavo Gayer a favor da aliança do PL com o governador e seu vice, Daniel Vilela (MDB).\nVisto como liderança com maior apelo junto à militância bolsonarista em Goiás, Gayer acumula sequência de gestos nos bastidores a favor do lançamento de sua candidatura ao Senado na chapa de Daniel. No entanto, o novo episódio escancarou suas pretensões. O parlamentar não só participou de ao menos uma conversa preliminar com Flávio e o senador Rogério Marinho (PL-RN), em Brasília, com o objetivo de preparar o terreno para que o acordo fosse selado nesta quinta-feira (18), como também teria sido enfático ao defender sua posição no Palácio das Esmeraldas, diante do “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Caiado e do senador Wilder Morais (PL).