A visita da cúpula bolsonarista em Goiás à Tecnoshow Comigo, em Rio Verde, foi marcada pelo apelo da militância do grupo por pacificação do PL em Goiás. Apesar de terem planejado agendas separadas, o senador Wilder Morais e o deputado federal Gustavo Gayer chegaram ao evento praticamente juntos nesta quinta-feira (9).\nA coluna apurou que, logo de início, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro abordaram Gayer - que quer se eleger senador e defendia aliança com a base governista - pedindo um entendimento com o pré-candidato a governador de sua sigla.\nPouco depois, ele foi convidado a discursar a um público de produtores rurais no estande da Aprosoja. O parlamentar criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu a necessidade de eleger Flávio Bolsonaro presidente e conquistar cadeiras no Senado. Ele evitou citar a corrida pelo Palácio das Esmeraldas ou mencionar Wilder, que estava ao seu lado. Neste momento, foi interpelado por parte da plateia, com a ressalva de que também seria importante eleger um governador.