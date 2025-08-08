Além de ser resultado do agravamento da crise política em Brasília, a mudança de postura do senador Wilder Morais (PL) indica que a estratégia do PL para 2026, na corrida pelo Palácio das Esmeraldas, tende a ser a mesma utilizada na disputa pela Prefeitura de Goiânia em 2024. Os movimentos de Wilder, que teve seu status de pré-candidato a governador reforçado recentemente e passou a adotar tom mais radical nos últimos dias, revelam a intenção de aproveitar o debate nacional para ganhar terreno junto ao eleitorado goiano, que tem perfil conservador.\nUm bolsonarista ouvido pela coluna detalha o movimento. “O primeiro passo é mobilizar a base, que está muito conectada com estas pautas, para só depois falar das questões de Goiás. Muita gente criticou, mas deu certo como Fred Rodrigues”, diz, em referência ao ex-deputado estadual que foi candidato a prefeito da capital e teve maior número de votos no primeiro turno.