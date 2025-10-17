O senador Wilder Morais (PL) protocolou 32 ações na Justiça nos últimos três meses contra blogs e sites de notícias que ele acusa de divulgar fake news sobre seu mandato. As ações pedem a retirada de conteúdo, retratação e indenizações por danos morais. A maioria das postagens associa o senador a investigação de irregularidades em emendas parlamentares, em inquérito determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino, e a voto favorável à PEC da Blindagem, que não chegou a ser apreciada no plenário do Senado.\nNos bastidores, aliados do senador acusam material bancado pelo governo estadual, pelo fato de ele ser pré-candidato ao Palácio das Esmeraldas em 2026. Os advogados de Wilder pediram documento formal da Polícia Federal que informa que ele não é investigado sobre emendas. Já houve liminares para remoção de conteúdos e audiências marcadas para semana que vem.