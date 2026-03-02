O deputado federal Zacharias Calil deverá ser candidato a senador pelo MDB (Zeca Ribeiro/ Câmara dos Deputados)\nO deputado federal Zacharias Calil (UB) vai anunciar nesta segunda-feira (2) sua filiação ao MDB do vice-governador Daniel Vilela. O acerto é para que ele seja um dos candidatos ao Senado pela base governista.\nA troca partidária foi discutida na sexta-feira (27), com Daniel e uma nova reunião para definir os últimos detalhes será iniciada a qualquer momento no gabinete do vice-governador, com a participação do presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), aliado de Zacharias e um dos mediadores das conversas.\nO movimento do parlamentar, que chegou a anunciar sua saída da base por falta de espaço para disputar as eleições, começou a se consolidar na semana passada, quando ele foi alertado da dificuldade de fechar com o PL, onde o deputado federal Gustavo Gayer caminha para ser o único candidato a senador.