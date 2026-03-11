Pré-candidatos a senador pela base governista ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado (UB), o deputado federal Zacharias Calil (MDB) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD) reagiram de maneiras diferentes à entrada do presidente da Agehab, Alexandre Baldy (PP), na corrida pelo mesmo cargo.\nZacharias evoca a existência de acordo que teria passado pelo lançamento de apenas três candidaturas. Segundo ele, o novo cenário pode ser prejudicial ao trio. “Isso cria um impasse muito grande. Vou exigir o cumprimento do acordo. Não era para ser assim”, critica. Ao mesmo tempo, o emedebista questiona o real interesse de Baldy. “É um cara que nem vive no estado. Muita gente acha que ele está fazendo isso para negociar”, emenda. O pano de fundo para esta declaração é a leitura de que o pepista busca, na verdade, a primeira suplência de Gracinha.