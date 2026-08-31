Gracinha Caiado e Zé Mário durante encontro nesta segunda-feira (Divulgação)\nO presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner (PSD), anunciou apoio à candidatura de Gracinha Caiado (UB) ao Senado. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (31), às vésperas do evento que vai oficializar, às 17 horas, o nome do líder classista na coordenação-geral da campanha de reeleição do governador Daniel Vilela (MDB).\nGracinha visitou Zé Mário, que foi preterido na escolha da vice de Daniel e foi bastante procurado pela oposição nas últimas semanas. Apesar de ter aberto conversas com adversários do grupo governista, ele acabou se reaproximando da base aliada.\nNos bastidores, aliados apontam que o pessedista ainda nutre, no entanto, ressentimentos em relação ao ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), com quem tinha amizade de longa data.