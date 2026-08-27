Após três semanas de silêncio sobre as eleições em Goiás, o ex-deputado federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner (PSD), vai declarar, nos próximos dias, apoio à reeleição do governador Daniel Vilela (MDB). O gesto selará também a escolha do líder classista como coordenador-geral da campanha do emedebista.\nO posto ainda não está ocupado. Os detalhes devem ser acertados entre os dois nesta quinta-feira (27). O QG governista pretendia fazer o anúncio oficial ainda nesta semana, mas Zé Mário quer mais tempo para mobilizar as lideranças do agro para o ato político.\nPreterido na corrida pela vice de Daniel, o pessedista passou a ser procurado pela oposição. Candidatos ao governo estadual, Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais lhe fizeram visitas na Faeg. O ex-governador tucano, inclusive, tentou atrair o pessedista para a vaga de vice em sua chapa, oferecendo a possibilidade de filiação ao PRTB mesmo fora do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, vencido em abril.