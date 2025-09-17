Prefeito Sandro Mabel em ida anterior à Câmara de Goiânia (Diomício Gomes / O Popular)\nA Comissão Mista da Câmara de Goiânia agendou para 25 de setembro, às 8 horas, a nova prestação de contas de Sandro Mabel (UB), referente ao segundo quadrimestre de 2025. No entanto, auxiliares do prefeito, que estará em viagem na data, pediram que a agenda seja antecipada ou adiada.\nO ofício comunicando a realização da audiência pública no dia 25 foi encaminhado nesta quarta-feira (17), pelo vereador Cabo Senna (PRD), que preside a Comissão MIsta.\nProcurado pela coluna, Senna afirma que não decidiu sobre os pedidos do Paço Municipal.\nIndependentemente da data, será sua primeira visita oficialà Câmara desde que sua base passou a se rebelar, no fim do primeiro semestre.\nO prefeito prestou contas do primeiro quadrimestre no dia 29 de maio e, no dia 20 de agosto, apareceu de surpresa na Casa para conversa reservada com o presidente, Romário Policarpo (PRD), e os vereadores Henrique Alves (MDB) e Thialu Guiotti (Avante).