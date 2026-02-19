O fortalecimento da pré-candidatura do senador Wilder Morais (PL) ao governo de Goiás, após encontro dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, provocou o primeiro movimento mais contundente da base governista: o anúncio, pelo governador Ronaldo Caiado (PSD), do fim da taxa do agro.\nA avaliação no Palácio das Esmeraldas é que a candidatura de Wilder pode ganhar força no setor, historicamente ligado ao bolsonarismo. Criada em 2022, sob protestos, a taxa arrecadou, em três anos, R$ 2,7 bilhões, ao custo de considerável desgaste político para o governo estadual.\nO editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, o subeditor de Notícias do POPULAR, Júlio Lacerda, e o repórter de política Rubens Salomão destrincham essa conta na edição de hoje do Giro 360.\nNo segundo bloco, o tema é a nova tentativa do prefeito Sandro Mabel (UB) de consolidar sua base na Câmara de Goiânia.